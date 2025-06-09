Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Y.T. (50) yönetimindeki 64 KT 103 plakalı araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolu üzerindeki Pazarağaç beldesi yakınlarında, H.A. (66) idaresindeki 26 FL 555 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA