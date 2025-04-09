Hatay’da bir evde yapılan aramada kavanoz içerisinde macunla karıştırılmış captagon hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, 7 Nisan günü Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Evde yaşayan Ş.T., eşi Z.T.’nin kendisine şiddet uyguladığını ve odaya kilitlediğini söyleyerek uyuşturucu captagon hap kullandıklarını ifade etti. Şahıs, kavanoz içerisinde macun ile karıştırılmış 6 captagon hapı kendi rızasıyla polis ekiplerine teslim etti. Devam eden çalışmalarda evde; kavanoz içinde captagon karıştırılmış macun, şeffaf poşete sarılı 444 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Z.T. hakkında TCK 191’den, Ş.T. hakkında ise TCK 188’den işlem yapıldı.