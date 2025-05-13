Aydın’ın Çine ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akçaova Mahallesi’nde devriye esnasında sürücülüğünü H.D. isimli şüpheli şahsın yaptığı araç şüphe üzerine durduruldu. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Trafik Jandarması tarafından uyuşturucu etkisinde araç kullanan şüpheliye 66 bin 519 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu.