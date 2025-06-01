İzmit Yenidoğan üstgeçidinin zemin kaplaması değiştirilerek, yayaların daha güvenli ve konforlu geçişi sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sürecinde, yaya geçiş güvenliği için geçici önlemler alınarak vatandaşların mağdur olmaması sağlandı. Kısa sürede tamamlanan yenileme işlemleriyle birlikte üstgeçit modern görünüme kavuştu. Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan eski kaplama sökülerek yerine kaymaz özelliğe sahip, dayanıklı ve estetik yeni zemin malzemesi uygulandı. Yenilenen yüzey sayesinde vatandaşların üstgeçidi daha güvenli ve konforlu şekilde kullanmaları hedefleniyor. Büyükşehir belediyesi yetkilileri, benzer bakım ve yenileme çalışmalarının şehir genelindeki diğer üstgeçitlerde de devam ettiğini belirterek, vatandaşların güvenliğini ön planda tutmaya devam edeceklerini ifade etti.