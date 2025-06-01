İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-29 Mayıs 2025 arasında 26 bin 131 araca abartı egzoz nedeniyle işlem yapıldığını, 22-29 Mayıs’ta ise 567 bin 397 araç ve sürücüye trafik ihlalleri için ceza uygulandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı trafik denetimlerine ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. 1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında, Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesi uyarınca, çevreyi rahatsız eden abartı egzoz kullanan 26 bin 131 araca işlem yapıldı.

Bu araçlar, mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edildi. Bakan Yerlikaya, sürücüleri abartı egzoz gibi yasa dışı teknik değişikliklerden kaçınmaya çağırdı.

???? 1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Trafik Ekiplerimizce “Abarth Egzoz” kullanımı ile ilgili toplam:

26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı.❗️ Gölcük'te yağmura rağmen Filistin için tek yürek oldular Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre:

????Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler… pic.twitter.com/bi5ORtnnqv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2025

HAFTALIK DENETİM SONUÇLARINI PAYLAŞTI

22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi.

Denetimlerde; 34 sürücüye yetkisiz çakar kullanımı, 156 bin 242 sürücüye hız ihlali, 28 bin 392 araca periyodik muayene eksikliği, 31 bin 98 sürücüye emniyet kemeri kullanmama, 17 bin 595 kişiye sürücü belgesiz araç kullanma, 7 bin 455 araca zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması nedeniyle işlem yapıldı.

Toplamda 567 bin 397 araç ve sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı idari işlem uygulandı.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmak için denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.