Körfez Gençlerbirliği, 7'li Ragbi Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası 2. Etap müsabakalarını çifte dereceyle tamamladı. Körfez temsilcisi, erkeklerde etap birinciliği elde ederken kadınlarda ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 17-18 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara Esenboğa Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Büyük Erkekler 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası 2. Etabı'nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Erkek Takımı, gösterdiği başarılı performansla etap birincisi oldu. Kadın takımı ise 16-17 Nisan tarihlerinde aynı tesiste gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü sırayı aldı.

Körfez ekibi finalde kupaya uzandı

Körfez Gençlerbirliği Erkek Takımı, ilk gün oynadığı maçlarda Kadıköy Ragbi SK'yı 46-0, Samsun Büyükşehir SK'yı 22-12 ve İstanbul Ragbi SK'yı 36-5 mağlup ederek grubunu ve ilk 12 sıralamasını lider tamamladı, ardından çeyrek finale yükseldi. İkinci gün karşılaşmalarında çeyrek finalde ODTÜ SK'yı 38-7, yarı finalde ise Ankara Ragbi SK'yı 27-12 yenerek finale çıkan Körfez temsilcisi, final müsabakasında Pursaklar Belediye SK Ragbi Takımı'nı 14-10 mağlup ederek 2. etabı Türkiye birincisi olarak tamamladı.

Kadın takımı da madalyayla döndü

Kadınlar kategorisinde ise Körfez Gençlerbirliği Ragbi Kadınlar A Takımı, 13 takımın mücadele ettiği lig usulü organizasyonda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Takım, ilk gün oynanan maçlarda Kepez Belediye SK'yı 32-0, Fatsa Falcon SK'yı ise 59-0 mağlup etti. İkinci gün karşılaşmalarında Yurdum SK'ya 12-10 mağlup olan Körfez ekibi, İstanbul Ragbi SK karşısında 27-10'luk galibiyet alarak etabı üçüncü sırada tamamladı.