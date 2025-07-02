Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde çöp, moloz yığınları ve temizlik hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar mahalleliyi canından bezdirdi. Üsküdar Belediyesi’nin taleplerini görmezden geldiğini belirten mahalle muhtarı, çözüm yerine engellemeyle karşılaştıklarını öne sürdü.

Üsküdar’ın Burhaniye Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, belediye hizmetlerinin yetersizliği ve çözüm süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle belediyeye tepki gösterdi. Mahallede yaşanan temizlik, altyapı ve kamu hizmetlerine dair sorunların uzun süredir çözülmediğini öne süren mahalle sakinleri ve muhtar, yetkililerden bu sorunlara kalıcı çözümler bulunmasını istiyor.

"Çözüm var ama irade yok"

Burhaniye Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay, 2 ay önce oluşan çöp ve moloz yığınlarının defalarca bildirilmesine rağmen kaldırılmadığını, konunun kamuoyuna yansıması sonrası aynı gece içerisinde temizlik işleminin yapıldığını söyledi. Mahalledeki en önemli ihtiyaçlardan birinin sağlık ocağı olduğunu belirten muhtar Uğurtay, "Bir hayırsever vatandaş bulduk ve sağlık ocağını bağışla yaptıracaktık. Fakat belediye yine işi sağa sola attı. Topu Sağlık Bakanlığı’na atıp, işi geciktirdiler. Biz bakanlıkla görüştüğümüzde, ‘Ruhsat aşamasında sıkıntı yoksa yüzde 50’sini biz karşılarız’ dediler. Yani çözüm var ama belediyede irade yok" dedi.

"Otlarla dolan boş arsalar yangın tehlikesi taşıyor"

Muhtar Uğurtay, boş arsaların otlarla dolu olduğunu ve bu durumu yangın tehlikesi taşıdığını söyleyerek, "Bir önceki belediye bu otları ücretsiz temizliyordu. Şimdiki yönetim, ‘ücretli temizleyeceğiz’ dedi. 2 gün önce Yavuztürk’te büyük bir yangın oldu. Aynı şey bizim başımıza gelirse kim sorumlu olacak?" dedi. Temizlik hizmetlerinde de ciddi aksaklıklar yaşandığını belirten Uğurtay, "Sokak temizlikçilerine takviye eleman lazım ama maalesef mevcudu bile koruyamadılar. Çöp kutularımız eksik, çöpler yeterince alınmıyor. Bazı sokaklarda 2-3 gün, hatta 4 gün bekleyen çöpleri biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 700 rayiç bedel zammına imza atmadım"

Üsküdar genelinde yapılan rayiç bedel artışına da tepki gösteren Uğurtay, "Geçen resmi açıklamalarında, ‘Bu kararı tek başımıza almadık’ diyorlar. Vergi Dairesi, Mali Hizmetler, Ticaret Odası Hep topu başkalarına atıyorlar. Burada bir de muhtar var. Ben bir muhtar olarak yüzde 700’lük bir zamma imza atmadım, atmam da. Çünkü bu Üsküdar halkına zulümdür. Sol tarafı gecekondu, sağ tarafı villa olan bir sokakta aynı bedeli nasıl ödeyecek vatandaş?" diye konuştu. Muhtar Uğurtay, Üsküdar Belediye Başkanı’nın kendisini engellediğini öne sürerek, "Ne yazsam görmüyor, arasam açmıyor. Engellediyse kendi bilir. Ben işime, mahalleme sahip çıkmaya devam ediyorum. Sürekli ‘şu olmadı, bu olmadı’ diye topu sağa sola atmasınlar. Altı üstü bir mahalle temizliğinden bahsediyoruz" dedi.

"Nereye kadar dayanacak bu halk"

Mahalle sakinlerinden Ali Vural, "Bu rayiç bedelleri haksız bir kazanç olarak görüyorum. Bu, olmaması gereken bir uygulama. Vatandaşın cebinden fazladan para çıkartıyorlar. Haksız kazançtır bu" dedi. Abdullah Can isimli bir vatandaş ise, "Vatandaş nereye kadar kaldıracak belli değil. Böyle bir zam olur mu? Zaten vergisini ödüyor. Şimdi sen kalkıp 100 bin liralık rayiç bedelini 700 bin lira yapacaksın. Millet zaten geçinemiyor. Nereye kadar dayanacak bu halk?" ifadelerini kullandı.