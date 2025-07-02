Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iştiraki KMBB Enerji’nin yeni yatırımı ‘Araç Şarj İstasyonu’ kurulumu tamamlandı. Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi karşısında hizmete alınan istasyonda, 2 adet DC (hızlı şarj) ve 2 adet AC (standart şarj) ünitesinin yer aldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şehir hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi. Şehrin ulaşım altyapısını modernize etmenin yanı sıra, temiz enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla da önemli yatırımlara imza atıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi şirketi KMBB Enerji tarafından şehre kazandırılan ilk araç şarj istasyonu faaliyete geçti.

Kurumdan yapılan açıklamada:" Onikişubat Adil Erdem Beyazıt Caddesi üzeri Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi karşısında konumlandırılan yeni araç şarj istasyonu, elektrikli araç kullanıcıları için erişilebilir, hızlı ve çevreci bir alternatif sunuyor. İstasyonda, 2 adet DC (hızlı şarj) ve 2 adet AC (standart şarj) ünitesi yer alıyor. Bu donanım sayesinde farklı şarj ihtiyacına sahip araçlar için uygun çözümler sağlanıyor. Araç şarj istasyonundan faydalanmak isteyen sürücüler, ’Trugo’ mobil uygulaması üzerinden istasyonu görüntüleyerek anlık doluluk bilgisine ulaşabiliyor. Şarj ve ödeme süreçleri de yine uygulama üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Belediyemiz bu yatırımıyla yalnızca ulaşım alanında değil, iklim kriziyle mücadele ve sıfır emisyon hedefi doğrultusunda da örnek bir adım atmış oldu. Fosil yakıt kullanımının azaltılması, karbon ayak izinin küçültülmesi ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması, belediyenin öncelikleri arasında yer alıyor. KMBB Enerji aracılığıyla hayata geçirilen bu şarj istasyonu, şehrin yeşil enerji altyapısının önemli bir ayağını oluşturuyor"denildi.