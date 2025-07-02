Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından zarar gören vatandaşlar için konteyner kentler kurulmaya başlandı.

Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizde geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınları, bölge halkını derinden etkilerken, devletin tüm kurumları hızla harekete geçti. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yangınların kontrol altına alınmasının hemen ardından, afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla konteyner kentlerin kurulumunun başladığını söyleyerek, "AFAD, Bilecik Valiliği, ilçe belediyeleri ve çeşitli bakanlıklara bağlı ekipler bölgede koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle evleri zarar gören vatandaşlar için konteynerler Gölpazarı ve Osmaneli’ye sevk edildi ve yerleştirme süreci başladı. İlk konteynerler, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatıldı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca sosyal destek ekiplerinin vatandaşlara hem psikolojik hem de maddi destek sağlandı. Devletimiz her zaman milletimizin yanındadır. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz ve halkın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.