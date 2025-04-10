A / B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024/1 dönemi için 210 başvuru yapan öğrencilerden 119’unun araştırma projesi desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı" 2024/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. 2024/1 döneminde Türkiye genelinde toplam 34 bin 762 onaylı başvurudan 17 bin 889 proje destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından yürütülen TÜBİTAK 2209-A ve TÜBİTAK 2209-B projelerinde Uşak Üniversitesi’ndeki ön lisans ve lisans bölüm ve programlarından aktif öğrenciler ile proje danışmanı akademik personel tarafından programın 2024 yılı birinci dönem çağrısına toplam 210 başvuru yapıldı. 2209-A projelerinde 202 başvurunun 115 tanesi kabul alma başarısı gösterdi. 2209-B projelerine ise toplam 8 başvuru yapılmış olup 4 tanesi kabul aldı. Uşak Üniversitesi bu başarılarla Türkiye’de 53’üncü, Ege Bölgesinde 6’ncı, TR33’de 2’nci sırada yer alarak bilim dünyasında yükselmeye devam etti.

"Öğrencilerimizin proje başarıları yükselmeye devam ediyor"

Uşak Üniversitesinin ‘Bölgesel Kalkınma’ odaklı bir üniversite olarak ürettiği projelerle ülke kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada ‘‘Öğrencilerimizin yürüttüğü bilimsel çalışmaların başarıları aldığımız bu sonuçlarla taçlanıyor. Özellikle öğrencilerimizin proje kültürünü her geçen dönem daha da benimsemiş olmaları ve kabul sayılarını arttırmalarından dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu başarıya imza atan tüm öğrenci ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum.’ ifadelerini kullandı.

13 Fakülte ve 3 Meslek Yüksekokuluna TÜBİTAK 2209-A Proje Desteği

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024 yılı birinci dönem sonuçlarına göre Uşak Üniversitesi’nde 13 fakülte ve 3 meslek yüksekokulundan toplam 115 proje destek almaya hak kazandı. En fazla sayıda destek alacak akademik birim 22 öğrenci araştırma projesi ile Eğitim Fakültesi oldu.

Program kapsamında, kayıtlı öğrenciler ile proje danışmanı öğretim elemanlarının destek alacağı birim ve proje sayıları şunlardır:

Eğitim Fakültesi 22, Diş Hekimliği Fakültesi 19, Tıp Fakültesi 14, Ziraat Fakültesi 13, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 11, İletişim Fakültesi 6, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 5, Güzel Sanatlar Fakültesi 4, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi 2, Spor Bilimleri Fakültesi 8, Uygulamalı Bilimler Fakültesi 4, Sağlık Hizmetleri MYO 2, Eşme MYO 1 ve Sivaslı MYO 1.

Ayrıca Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi TÜBİTAK 2209-B kapsamında 4 adet proje desteği almaya hak kazandı.