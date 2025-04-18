Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Birliği Acil Sağlık Ekibi (rescEU EMT) için hazırladığı personel kıyafetleri ve teçhizatlarının tasarım ve teknik şartnamesini başarıyla tamamladı. Yerli ve milli üretim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren DTS Tasarım Merkezi, Türkiye’nin tasarım gücünü Avrupa’ya taşıyarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada DTS Tasarım Merkezi’nin kurulduğu günden bu yana yerli üretime dayalı yenilikçi tasarımlarla dikkat çektiğini belirtti. Avrupa Birliği rescEU EMT kıyafetlerinin tasarımıyla uluslararası alanda da ses getirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Savaş, "DTS Tasarım Merkezimizin Avrupa Birliği Acil Sağlık Ekibi ile yaptığı bu iş birliği, hem Uşak hem de ülkemiz için önemli bir adımdır. RescEU EMT ekiplerinin görev kıyafetleri ve teçhizatları, merkezimiz tarafından tüm detaylarıyla titizlikle tasarlandı ve teknik şartnameleri hazırlandı. Malzeme seçimi, yansıtıcı şeritler, fermuarlar, su geçirmezlik, görünürlük, emniyet ve güvenlik gibi teknik özelliklerin ön planda tutulduğu bu tasarımlar rescEU EMT tarafından beğeniyle karşılandı. RescEU EMT, yakın zamanda üretim sürecine de başlayacak. Ülkemiz adına gurur verici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi’nin, tekstil sektöründeki tecrübesiyle sadece uluslararası iş birliklerinde değil, ulusal kamu kurumlarının da ilk tercihi olmaya devam ettiğini hatırlatan Rektör Savaş ‘‘112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün (PTT) yazlık ve kışlık personel kıyafetlerinin tasarım ve üretim süreçleri son üç yıldır DTS Tasarım Merkezimiz tarafından yürütülüyor. Ayrıca AFAD’ın da tasarımlarını DTS Tasarım Merkezimiz yapıyor. Dijital tasarım teknolojilerinin etkin şekilde kullanıldığı merkezimizde, ürünler üç boyutlu olarak modelleniyor ve kurumlara, üretim aşamasına geçilmeden önce tüm değişiklikleri gerçekçi şekilde görme imkânı sunuluyor. Kamu kurumlarına sunduğu kaliteli hizmetlerle öne çıkan Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezimiz, Türkiye’nin yerli üretim ve tasarım potansiyelini hem yurt içinde hem de yurt dışında başarıyla temsil etmeyi sürdürecektir.’’ dedi.

RescEU EMT ise konuyla ilgili profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi ile işbirliği içinde kıyafet ve teçhizatların tasarım ve teknik şartnamelerinin tamamlandığını duyurdu. Paylaşımda Uşak Üniversitesi’nin tekstil endüstrisinde geniş deneyime sahip olduğunun altını çizen rescEU EMT, DTS Tasarım Merkezi’nin hâlihazırda Türkiye’deki birçok önemli kurumun üniformalarını da tasarladığını ifade etti. Kıyafetlerin teknik özelliklerinin DTS Tasarım Merkezi tarafından geliştirildiğini aktaran rescEU EMT paylaşımında standartlaştırılmış görev kıyafetlerinin rescEU EMT kapasiteleri için neden önemli olduğunu da belirtti.