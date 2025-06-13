Uşak’ın Ulubey ilçesinde yer alan Blaundos Antik Kenti’nde, hem eserlerin hem de ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulan jandarma asayiş noktası törenle açıldı.

Uşak’ın Ulubey ilçesinde yer alan Blaundos Antik Kenti’nde, tarihi eserlerin korunması ve bölgeyi ziyaret eden yerli-yabancı turistlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulan jandarma asayiş noktası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Vali Naci Aktaş, Milletvekili Ali Karaoba, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Vali Naci Aktaş, "Blaundos Antik Kenti, ilimizin önemli tarihi değerlerinden biri. Hem bu eserlerin korunması hem de burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Burada görev yapacak Jandarma personelimize görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Vali Aktaş’ın konuşmasının ardından yapılan dua ile birlikte jandarma asayiş noktası, protokol üyeleri tarafından hizmete açıldı.