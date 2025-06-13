Uşak’ın Ulubey ilçesinde bulunan Blaundos Antik Kenti’nde 2025 yılının kazı sezonun açılışı için tören düzenlendi.

Uşak kent merkezine 40 kilometre, Ulubey ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Blaundus Antik Kenti, ilçenin turizm sektörüne büyük katkı sağlıyor. 23 asırlık yıllara meydan okuyan antik kentin bazı yapıları günümüzde hala ayakta duruyor. Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından kurulduğu bilinen ve tarihi MÖ 3’üncü yüzyıla dayanan Blaundus Antik Kenti’ndeki kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının ortaya çıkartılması için 2018 yılında kazı çalışmaları başlatıldı. Blaundos Antik Kenti’nde yeni kazı sezonunun açılışı için düzenlenen tören öncesinde Vali Naci Aktaş ve katılımcılar antik kenti gezdi.

Burada Vali Aktaş, yürütülecek çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar’dan bilgi alırken 2025 yılının kaza sezonu için Vali Aktaş tarafından vurulan ilk kazmayla antik kentte yeni kazı sezonu başlatıldı.

Antik kentte 2025 yılı sezonunun bugün itibari ile başladığını aktaran Vali Aktaş, kazı çalışmalarında 20 kişilik ekibin görev yapacağını ifade ederek "Bu yılki kazı çalışmaları kuzey tapınağı, stadyum ve sütunlu caddede yürütülecek. Amacımız ülkemizin ve şehrimizin kültürel varlığını gün yüzüne çıkarmak, hem de ilimizin turistik ve kültürel yapısını, potansiyelini gün yüzüne çıkararak yerli ve yabancı turistlere açmaktır. Aynı zamanda ilimizin kültür ve turizmine katkı sağlamaktır." dedi.

Törene Vali Aktaş’ın yanı sıra CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Yavuz Çakar ve diğer davetliler katıldı.