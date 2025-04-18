Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne diyaliz tedavisi için kullandığı fistül yırtığı ve aktif kanamasıyla gelen 42 yaşındaki Muharrem Kopal’ın zorlu ameliyatı, başarıyla gerçekleşti.

Muharrem Kopal, 16 yıldır diyaliz tedavisi görüyor. Kronik böbrek yetmezliği yaşayan 42 yaşındaki hastaya diyaliz tedavisi uygulanması için kalp damar cerrahisi tarafından arteriovenöz fistül (AVF) yani atardamar ile toplardamar arasında bağlantı kurulması işlemi uygulanıyor. AVF işlemi, uzun dönem kullanıma uygun olsa da zamanla genişleyerek ciddi komplikasyonlara yol açan bir işlem. Kopal ve yakınları uzun süreli kullanımdan dolayı genişleyen fistülün kapatılması için 1 aydır farklı sağlık kuruluşlarına başvurdu. Fakat aile riskli bir ameliyat olduğu için bu işlemi göze alamayarak ertelediler. Fistül açıklığı 20 santimetreye kadar ulaşan ve aktif kanaması olan hasta, ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne getirildi. Kopal, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Buğra Destan tarafından acilen ameliyata alınarak başarılı bir müdahaleyle sağlığına kavuştu. Başarılı geçen ameliyat sonrası takip ve tedavisi tamamlanan Kopal, 1 haftalık izleme süreci sonrasında taburcu edildi.

"Bu tür vakalarda saniyeler bile önem taşıyor"

Başarılı ameliyat ve tedavi süreçlerinin ardından açıklamalarda bulunan Op. Dr. Buğra Destan, "Bu tür vakalarda saniyeler bile hayati önem taşır. Hızlı müdahale ve ekip çalışmasıyla başarılı bir sonuç elde ettik. Bu tür müdahalelerin, deneyimli ekipler ve donanımlı merkezlerde yapılması hastanın hayatını kurtarır. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ise bu tür yüksek riskli operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin, hastanedeki uzman hekimlerin bilgi birikimi, multidisipliner yaklaşım ve ekip çalışmalarının sayesinde olduğunu söyleyerek ekibini kutladı.