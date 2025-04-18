Samsun’da 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı ve projeli çalışma kapsamında il dışından temin ettikleri ruhsatsız tabancaları Samsun’da sattıkları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Vezirköprü ilçesi, Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.