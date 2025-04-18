Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla, Manisa ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlarını ağırladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Aydın’da bir araya geldi.

Belediyelerin hayata geçirdiği projeler, ortak hedefler ve yerel yönetimlerde dayanışmanın önemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Çerçioğlu bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çıktığımız yolda dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.