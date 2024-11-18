Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında tutulan risk esaslı, rutin şikâyet vb. denetimlere ilave olarak zeytin/zeytinyağı satış yerlerinin mevzuatta belirtilen teknik ve hijyenik gerekliliklerinin doğrulanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Öte yandan, kontroller sırasında uygunsuzluk tespit edilen 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı.