Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Tüfekçi, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Opr. Dr. Ahmet Tüfekçi, 1992 yılında Kilis’te doğdu. 2011 yılında Kilis Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi’nden mezun olan Opr. Dr. Tüfekçi, 2017 yılında ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladı.

Uzmanlık eğitimini 2018-2023 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2023-2025 yılları arasında Gaziantep Şehir Hastanesi’nde görev yaparak devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi.

Avrupa Üroloji Derneği tarafından düzenlenen "European Board of Urology (EBU: Avrupa Üroloji Kurulu)" sınavının 2023 yılında gerçekleştirilen yazılı aşamasını başarıyla tamamlayan Opr. Dr. Tüfekçi, 2024 yılında sözlü sınavdan tam puan alarak birincilikle geçti ve "FEBU (Fellow of European board of Urology: Avrupa Üroloji Yeterliliği)" unvanı ile diploma almaya hak kazandı.

Laparoskopik cerrahiler, üriner inkontinans tedavileri ve üriner sistem taş hastalıkları alanlarında birçok kursa katılan Opr. Dr. Tüfekçi’nin uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri ve üriner sistem taş hastalıkları ile ilgili yazdığı kitap bölümleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Opr. Dr. Ahmet Tüfekçi’nin ilgi alanları: Üriner sistem taş hastalıkları, Prostat hastalıkları, Üroonkolojik ve androlojik hastalıklar, Laparoskopik ve açık ürolojik cerrahiler, Endoskopik cerrahiler.