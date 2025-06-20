Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle öğrencilerin karne heyecanını ölümsüzleştirmeleri amacıyla hazırlanan karne hatırası panosu önündeki saman balyaları velilerden büyük ilgi gördü.

Okul bahçesinde hazırlanan karne hatırası panosu önüne hasat zamanı olması nedeniyle okul idaresi tarafından iki balya saman konuldu. Gülümseten saman balyalı karne hatırası panosu çocuklarıyla resim çektirmek isteyen velilerin akınına uğradı.