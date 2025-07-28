Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi’nde açılan dikiş-nakış kursları, kadınların hem sosyal hayata katılmalarını sağlıyor hem de ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sunuyor. Kurslara büyük bir ilgi gösteren kadınlar, aldıkları eğitim sayesinde kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kızlarının çeyizlerini hazırlıyor, el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kadınların sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla kurulan sosyal tesisler, her yaştan vatandaşa eğitim ve gelişim imkânı sunuyor. Dikiş-nakış kursuna katılan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de kendi ayakları üzerinde durma fırsatı yakalıyor.

"Kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor"

Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi Seyhan Derecik, kadınların aldığı eğitimle kendilerini geliştirdiğini belirterek, "Dekoratif ev tekstili usta öğreticisiyim. Tesisimize gelen hanımlar dikiş bilmiyorlarsa onlara dikişi dikmeyi ve overlok makinası kullanmayı öğretiyoruz. Bunları öğrendikten sonra diğer çalışmalarımıza geçiyoruz. Bir evin ne ihtiyacı varsa buradaki kursiyerlerimiz onları yapmayı öğreniyorlar. Buraya gelen kadınlarımız böylece meslek sahibi oluyorlar. Böylece üretime katkı sağlayıp aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" dedi.

Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi ne kursa gelen Ayşe Köymen, "Yaklaşık 10 yıldır Şahinbey Belediyesi’nin kurslarına geliyorum. Dikiş nakış üzerine eğitimler aldım. Yaptığım ürünlerle aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Bizlere bu imkânı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi’ne kursa gelen Yüksel Kurt, "Öncelikle bizlere bu kursları açan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim. Bu kursa gelerek hem sosyal anlamda hem de el işi anlamında kendimiz geliştiriyoruz. Yaptığımız işlerle aile bütçemize katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.