Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ekili alanlara emek verildiğini ifade ederek, vatandaşların sigara izmaritlerine, pikniğe gidince piknik ateşlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak da bilinen Trakya’da hasat dönemi başladı. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla yangın riski de arttı. Bununla birlikte Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yüksek hava sıcaklıkları ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle artış gösteren yangın riskine karşı vatandaşları uyardı.

Şaylan, yangınların aşırı sıcaklık ve insan kaynaklı olduğunu dile getirerek, "Bilindiği üzere 2025 yılı arpa ve buğday hasadı başladı. Aşırı sıcaklıklardan kaynaklanan kuraklıkla beraber biçim sırasında ya da yoldan geçen kişiler tarafından sigara izmaritlerinden çıkan aşırı yangınlar olmaya başladı" dedi.

Alınan önemlere değinen Şaylan, "Bu sene Kırklareli Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile beraber biçim yapan biçerdöverlerin arkasına 3 veya 5 tonluk sulama aletleri konuldu. Bu sayede Kırklareli’nde yaklaşık 5, 6 yangın oldu ve bunların ne kadar önemli olduğunu gördük. Yangına ilk müdahaleyi yaptıkları için çok az bir hasarla yangınları söndürmüş olduk" diye konuştu.

Yangınlarda ilk müdahalenin önemine değinen Şaylan, yangın tankerinin hem üreticiye hem de devlete çok faydalı olduğunu aktardı.

Geçen sene yaşanan yangınların daha fazla olduğunu ifade eden Şaylan, alınan önlemlerle hasarı en aza indirdiklerini söyledi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Şaylan, ekili alanlara çok emek verdiklerini belirterek "Seyahat edenler, piknik yapmaya gidenler lütfen dikkatli olsunlar. Gerçekten biz arpa ve buğdayın 8, 9 aydan beri gözünün içine bakıyoruz. Tam hasat zamanı, 20, 25 gün içinde çok daha dikkatli olurlarsa bu yangınlar ne kadar daha az çıkarsa hem çiftçimiz hem de ülke ekonomisine katkımız oluyor bunları da önlemiş oluruz. Tüm vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz. Lütfen sigara izmaritlerine, pikniğe gidince piknik ateşlerine dikkat etsinler" dedi.