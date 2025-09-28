Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantları, kadınların üretimlerini geniş kitlelere ulaştırmasına ve kendi markalarını oluşturmasına destek olmaya devam ediyor. Rattan dokuma ile 3 yıl önce tanışan 38 yaşındaki Sedef Türkay da bu destekten faydalanan üretici kadınlardan biri oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel sektörde çalışırken çocuklarına vakit ayıramadığı için iş hayatını bırakan 2 çocuk annesi Türkay, evde üretim arayışına girdiği dönemde rattan dokuma ile tanıştı. İnternetten izlediği videolarla bu işi öğrenen Türkay, ilk zamanlarda ürünlerini satmakta zorlandı. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesinin açtığı üretici kadın stantları sayesinde satışlarını artırdı, müşteri kitlesini genişletti ve tanınırlığını artırdı.

"Satışlarım arttı, pes etmedim"

Sepet, avize, saat ve dekoratif ürünler tasarlayan Türkay, sipariş üzerine üretim yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca workshoplar ve eğitimler düzenleyerek deneyimlerini diğer kadınlarla paylaşıyor. Belediyenin stantlarının kendisi için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Türkay, "Üretici kadın stantları ile tanışmasaydım işi bırakabilirdim. Çünkü üretiyorsunuz ama satamazsanız bir yerden sonra pes ediyorsunuz. Şimdi tamamen sipariş odaklı çalışıyorum. Satışlarım arttı ve çevrem genişledi" dedi.

"Hayalim kendi atölyemi açmak"

Kendi atölyesini kurmayı hedeflediğini dile getiren Türkay, "Şehir dışından rattandan eğitim almak için gelenler oluyor. Bu beni gururlandırıyor. En büyük hayalim bir yıl içinde kendi atölyeme kavuşmak" diye konuştu.

Türkay, üreten ama ürünlerini satmakta zorlanan kadınlara da seslenerek, "Kesinlikle pes etmesinler. Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantları onlar için büyük bir fırsat. Ben başardıysam herkes başarabilir. Vahap Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.