Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi, el sanatlarıyla ilgilenen vatandaşlara yönelik kapsamlı eğitim programları sunarak hem meslek edindirme hem de sosyal aktivite alanında büyük bir katkı sağlıyor.

Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi’nde haftanın beş günü düzenlenen eğitimler, sabah 09.00-12.00 ve öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Eğitim verilen sınıflarda kursiyerler, el becerilerini geliştirerek hem üretime katkıda bulunuyor hem de sosyalleşme imkânı yakalıyor. Eğitim programında iğne oyası, amigurumi bebek yapımı, çanta tasarımı ve filografi sanatı gibi birçok geleneksel ve modern el sanatı yer alıyor. Kursiyerler hem meslek ediniyor hem de el becerilerini geliştirerek üretime katkıda bulunuyor.

Anneler eğitimde, çocuklar güvende

Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi, kursiyerlere sunduğu eğitim imkânlarının yanı sıra, annelerin içlerinin rahat olmasını sağlayan çocuk oyun odası da bulunduruyor. 4-6 yaş arası çocuklar, anneleri eğitim alırken çocuklar eğitmenler eşliğinde etkinliklere katılarak hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu sayede anneler, çocukları için endişelenmeden eğitimlerine odaklanabiliyor.

Kursiyerlerden yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen eğitimler, özellikle kadınların sosyal hayata aktif katılımını teşvik ediyor. Kurslara olan talep her geçen gün artarken, Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi el sanatlarını öğrenmek, yeni beceriler kazanmak ve üretken bir topluluğun parçası olmak isteyenler için önemli bir merkez haline gelmiş durumda. El emeğini kazanca dönüştürmek isteyen herkes için büyük bir fırsat sunan eğitim programları, sadece bireysel gelişime değil, aynı zamanda toplumda dayanışma ruhunun güçlenmesine de katkı sağlıyor.