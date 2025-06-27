Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik hazırladığı Trafik Eğitim Parkı, 7-12 yaş arası binlerce öğrenciye güvenli trafik bilinci kazandırmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Bölgesi’nin en büyük Trafik Eğitim Parkı’nı 2022 yılında hizmete açmıştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren park, diğer kamu kurumlarının eğitim ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Bugüne kadar birçok öğrenciye eğitim veren parkta, 2025 yılı yaz dönemi eğitimleri devam ediyor.

Son 4 yılda ilkokul öğrencilerine trafik bilincini aşılamak amacıyla hizmet veren parkurda, bu yıl 271 sınıftan toplam 7 bin 139 öğrenci eğitim aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel okulların başvuruları kabul edilirken, öğrencilere teorik ve uygulamalı parkur eğitimi veriliyor. Eğitimlerin sonunda sertifika alan çocuklar, trafik gönüllüsü olmaya hak kazanıyor. Eğitimler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman eğitmen personel tarafından gerçekleştiriliyor.

İzmit Güney Terminali yanında, 17 bin 473 metrekarelik alanda kurulan Trafik Eğitim Parkı’nda ışıklı ve ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçitler ve trafik levhaları yer alıyor. 7-12 yaş arasındaki çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde yaya geçitleri, üst geçitler, sinyalizasyonlu kavşaklar ve dönel kavşaklarda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.