Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Deprem ve afetlerde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, içimizi yakan bu acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bundan iki yıl önce Gaziantep ile birlikte toplam 11 ilde istesek de unutamayacağımız bir felaketle karşı kaşıya kaldık" diyen Ünverdi, "Asrın felaketinde maalesef 50 binden fazla insanımızı kaybettik, binlerce insanımız yaralandı ve engelli kalan kardeşlerimiz oldu. İnsani yönüyle ilk andan başlayarak arama kurtarma çalışmaları ile başlayan süreçte yaralarımızı sarmak için olağanüstü bir dayanışma ve tüm kurumların koordinasyonuyla sosyal, psikolojik ve ekonomik anlamda önemli mesafeler kat ettik. Bu noktada aziz milletimizin göstermiş olduğu hassasiyet ve fedakarlıkları asla unutmayacağız. Devletimizin bölgemize yönelik öncelikli ihtiyaçlardan başlayarak kalıcı ihtiyaçların karşılanması ve ekonomik toparlanmaya sağladığı destek, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının bölgeye yönelik acil çözüm önerileri ve destek projeleri bu süreçte önemli rol üstlenmiştir. Bizler de Gaziantep Sanayi Odası olarak üyelerimizle birlikte ilk andan itibaren insanımızın yanında olduk, fabrikalarımızı ve hizmet binalarımızı insanımızın hizmetine sunduk. Öncelikli ihtiyaçların karşılanması için elimizden geleni yaptık. Sektörlerimizden gelen talepleri raporlar halinde ilgili Bakanlıklar, kurumlar ve üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ileterek çözüme kavuşmasında önemli bir işlevi tamamladık. Kamu tarafından sağlanan mücbir sebep kapsamında bölgemize yönelik teşvik, destek ve kolaylaştırıcı adımlar atıldı. Yıkılan fabrikalarımız ve zarar gören makine parkurlarımıza rağmen üretim ve ticaretimiz ile kritik öneme sahip olan istihdamın devam etmesini sağlamak hep önceliğimiz oldu. Deprem bölgesinde, sanayimizin ve istihdamın yeniden toparlanabilmesi için Gaziantep Sanayi Odamız ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ‘Üretim Sektörünün Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması’nı gerçekleştirdik. Rapor ile depremden etkilenen 11 ilden 5 tanesi için (Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Antakya illeri) üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile bunların çalışanlarının yaşanan depremlerden etkilenme durumlarını ortaya koyduk ve bu illerle birlikte bölgenin sanayiye dayalı yapılanma ve iyileştirme süreçlerinin kısa-orta ve uzun vadeli eylem planlarının oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, "TOBB bünyesindeki 12 sanayi odasının başkanları olarak TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında bir araya gelerek, deprem bölgesine yönelik 5 projenin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Tedarikçim Deprem Bölgesinden, Ulusal Gıda Perakendecileri Çalışması, E-ticaret pazaryerlerinden pozitif ayrım, Teknik Destek Temini, Çalışanlara İlave Gelir Desteği konularında çalışmalar başladı. Bununla birlikte TOBB tarafından, ‘El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği’ başlatıldı. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak evsiz kalan depremzede kardeşlerimiz için konteyner ev kampanyası düzenledik. Yurt dışından gelen alım heyetlerinin bu bölgeye yönlendirilerek firmalar ile buluşturulması konusunda çalışmalar yürüttük. Halen de bölgemizin inşası ve eski günlerine kavuşması için çalışmalar devam etmektedir. Bölgemiz sosyal ve ekonomik anlamda desteklenmeye devam edilmelidir. Yaşadığımız felaketlerde altı çizilmesi gereken en önemli unsur ise can güvenliği ve önceden tedbir almak gerekliliğidir. Evimiz, iş yerimiz, ortak alanlar ve yaşamın her alanında deprem, kaza, yangın gibi afetler gelmeden önce her türlü güvenlik önlemi titizlikle alınmalıdır. Çok acı bir tecrübeyle deprem gerçeği bize kendisini hatırlattı. Artık hepimiz biliyoruz ki ülkemiz bir deprem ülkesi ve bunu asla unutmamalıyız. Yeni yerleşim alanlarını buna göre belirlemeli, deprem riski olan eski yapıları buna göre ıslah ve revize etmeli, yaşanacak bir depremde müdahale edilebilecek fiziki şartları oluşturmalı ve en başta depreme dayanıklı güvenli yapılar inşa etmeliyiz. Canlarımızı yitirmemek, yarınlarımıza umutla bakmak ve gelecek nesillerimizi yaşatmak için güvenliğimiz önceliğimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 6 Şubat depreminde, diğer afetlerde ve en son Bolu’daki yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah böylesi acıları ülkemize ve hiç kimseye bir daha yaşatmasın" diye konuştu.