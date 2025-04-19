DÜZCE(İHA) – Karamürsel Aliya İzzetbegoviç Akademi Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Kübra Sözbir rehberliğinde Düzce Üniversitesi’ni gezdi.

Gerçekleştirilen tanıtım gezisi kapsamında öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sanat ve Tasarım Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ni yerinde inceleme ve akademik birimleri daha yakından tanıma fırsatı buldu. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde, Dekan Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk tarafından karşılanan öğrenciler, müzik, heykel, resim, sahne sanatları bölümlerini gezerek Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Açelya Betül Gönüllü’nün dersine misafir oldu. Eğitim Fakültesi’nde XR laboratuvarında sanal gerçekliği deneyimleyen öğrenciler Öğrenci Merkezini de ziyaret etti.

Fakültelerin akademik yapıları, bölümleri, laboratuvar ve atölye alanları hakkında bilgi sahibi olan öğrencilere, fakültelerde görevli akademisyenler tarafından, Düzce Üniversitesi’nin sunduğu eğitim, kariyer ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Üniversite tercihleri ve kariyer planlamalarına ilişkin önemli kazanımların elde edildiği fakülte gezilerinin ardından lise öğrencileri, Düzce Üniversitesi’nin sosyal yaşam alanlarını da keşfetme imkanı buldu. Düzce Üniversitesi’nin yalnızca akademik yönüyle değil sosyal boyutlarıyla da tanıtılması planlanan ziyaret boyunca öğrencileri üniversite atmosferini deneyimleme şansı yakaladı.

Ziyaretin en dikkat çekici duraklarından biri ise, Düzce Üniversitesi bünyesinde yer alan Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi oldu. Doğal çeşitliliğin bir arada sunulduğu eğitim ve farkındalık etkinliklerine ev sahipliği yapan Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçemizi de ilgiyle gezen Kocaeli Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise öğrencileri, Düzce Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik imkânlar, fiziki altyapı ve öğrenci dostu kampüs yaşamından duydukları memnuniyeti dile getirdi.