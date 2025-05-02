Balıkesir Üniversitesinde Teknoloji Transfer Ofisi ve MRS Havacılık iş birliğiyle ve Güzel Sanatlar Fakültesi katkılarıyla düzenlenen "Uzayı hayal et, Mekik Simülatörünü Tasarla" isimli uzay mekiği simülatörü tasarım yarışmasının ödül töreni Balıkesir Üniversitesi Simülasyon Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan özgün mekik simülatörü projelerinden dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile birlikte MRS Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sarı tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, gençlerin teknolojiye ve tasarıma olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, üniversite olarak bilimsel düşüncenin, yenilikçi projelerin ve üretken gençlerin her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.

Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl konuşmasında "Simülasyon Merkezimizde; TTO, MRS Havacılık ve Güzel Sanatlar Fakültemizin ortaklığında düzenlenen bu tasarım yarışması, sanatla teknolojinin buluşturulduğu güzel bir uygulamadır. Bu anlamlı etkinlikte ödül alan tüm katılımcıları gönülden kutluyor; projeleriyle sürece değer katan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, MRS Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sarı ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun da konuşmalarıyla başarılı öğrencileri tebrik etti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Ergün, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun’un da katılımıyla gerçekleştirilen tören, belge takdiminin ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.