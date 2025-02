Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, E-Spor heyecanını zirveye taşıyacak bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Konya’da eğitim veren üniversiteler arası ‘5v5 League of Legends ve Valorant Turnuvası’ Meram’da gerçekleştirilecek.

Konya’daki üniversiteler arasında ilk kez düzenlenecek ‘5v5 League of Legends ve Valorant Turnuvası’ Meram’da yapılacak. Konya’da bir ilk olma özelliği taşıyan turnuvaya şehir üniversitelerinde eğitim gören tüm üniversite öğrencileri katılabilecek. Turnuva heyecanını yaşamak isteyen gençler başvurularını 14 Şubat 2025 Cuma gününe kadar https://linktr.ee/kgtuespor internet adresi üzerinden yapabilecekler. Turnuvanın detaylarına ve bilgilendirmelerine de yine aynı internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Meram Belediyesi Meram Gelişim Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen turnuva çerçevesinde eleme maçları online, final ise LAN ortamında gerçekleştirilecek. Best of 3 (Bo3) formatında gerçekleştirilecek karşılaşmalar için takımlar 5 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşacak, takım eşleşmeleri de kura ile belirlenecek. Meram Belediyesi MEGA E-Spor Merkezi’nde yapılacak olan final karşılaşması sonunda kazanan takımları sürpriz ödüller bekliyor.

"Bu heyecana E-Spor’a meraklı tüm üniversite öğrencilerimizi bekliyoruz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’nın en iyi takımını belirleyecek bu heyecan dolu turnuvaya, Konya’da eğitim görüp E-Spor’a ilgi duyan tüm üniversite öğrencilerini davet etti. MEGA’nın şehrin ilk E-Spor merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, "Konya’nın bu alandaki en prestijli mekanlarından ve merkezlerinden biri olan MEGA bir önemli turnuvaya daha ev sahipliği yapıyor. 15 Şubat günü online olarak başlayacak turnuvanın final karşılaşmaları ise 22-23 Şubat tarihlerinde olacak. Bu rekabete ve heyecana ortak olmak isteyen tüm öğrencilerimizi turnuvaya bekliyoruz" diye konuştu.

Tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği turnuvanın başvuruları 14 Şubat 2025 Cuma günü son buluyor.