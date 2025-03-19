Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü ve İngiltere’deki Glasgow Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütülen COIL (Collaborative Online International Learning) projesi başarıyla tamamlandı.

Proje, öğrencilerin kültürlerarası farkındalık ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflerken, sürdürülebilirlik konusuna odaklanarak, öğrencilerin seçtikleri markaların sürdürülebilirlik stratejilerini pazarlama süreçlerine nasıl entegre ettiklerini incelemelerine imkan sağladı.

Beş hafta süren proje boyunca, Glasgow Üniversitesi akademisyenleri tarafından yönlendirilen Sinop Üniversitesi öğrencileri, karma gruplar oluşturdu ve akademik posterler hazırlayarak sunumlar gerçekleştirdi. Eğitim süreci boyunca öğrenciler, kültürel farkındalık, iş birliği, akademik beceriler ve sürdürülebilirlik konularında önemli kazanımlar elde etti.

Proje sonunda, Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Sustainability in L’Oréal’s Marketing Strategy: Challenges & Success" başlıklı poster birincilik ödülüne layık görüldü. Glasgow Üniversitesi, tüm katılımcılara sertifika verirken, kazanan takıma ödüllerini takdim etti.