Antalya’nın Serik ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, “İyilik Kazanacak” adını verdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı.

14 - 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen projede, Serik Belediyesi’nin sağladığı market alışveriş kartları ve öğrencilerin toplamış oldukları bağışlar ile birçok aileye destek olundu. Gıda paketleri, temel gıda maddeleri ve hijyen ürünleriyle zenginleştirilerek dağıtıldı.

Proje lideri Yıldız Devrin yaptığı açıklamada, “Amacımız, toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine yalnızca maddi yardım sağlamakla kalmayıp manevi destek de sunmaktır” dedi.