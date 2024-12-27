Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, 2024 yılı boyunca Türkiye ile dünya ülkeleri arasında sağlık turizmi alanında güçlü işbirlikleri kurduklarını açıkladı.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen sağlık turizmi çalışmalarına dair bir durum değerlendirmesi yaptı. Prof. Dr. Aysun Bay, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında Türkiye ile dünya ülkeleri arasında sağlık turizmi alanında güçlü işbirliklerinin kurulduğunu duyurdu.

Prof. Dr. Aysun Bay, Avrupa, Afrika, Arap, Asya ve Latin Amerika ülkeleriyle Ankara Büyükelçilikleri aracılığıyla bir dizi işbirliği görüşmesi ve anlaşmalar gerçekleştirildiğini belirtti. Bay, bu anlaşmaların, Türkiye’nin sağlık turizmindeki uluslararası ilişkilerini güçlendirdiğini vurguladı.

2025 yılına yönelik hedeflerinden de bahseden Prof. Dr. Aysun Bay, Federasyon olarak sağlık turizminde ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla büyük bir kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, tüm halkın yeni yılını kutlayan Bay, 2025 yılının Türkiye ve dünya için sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni etti.