Aydın’ın Yenipazar ilçesinde geçen hafta düzenlenen Pide ve Gençlik Festivali’nde keyiflice vakit geçirip eğlenen gençler Belediye Başkanı Malik Ercan’ı makamında ziyaret edip teşekkür ettiler.

Pide ve Gençlik Festivali’nde 3 gece boyunca verilen konserlerle eğlendiklerini belirten Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan öğrenciler, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’ı makamında ziyaret edip teşekkürlerini ilettiler. Öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler veren Başkan Malik Ercan, Yenipazar’da festivallerin devam edeceğini belirtti.

Yenipazar Belediyesi tarafından organize edilen Pide ve Gençlik Festivali, binlerce vatandaşı ilçede bir araya getirdi. Coğrafi işareti alınan pideyi tanıtmak için düzenlenen festival kapsamında ilçede pidecilik yapan esnafların da festival kapsamında oldukça fazla miktarda müşteri ağırladığı belirtildi. Festivale katılan misafirler, kurulan panayır ve lunapark sayesinde hem alışveriş yaptı hem de çocukluklarına geri döndü. Sunuculuğunu Sevtuğ’un yaptığı Asrın, Zehra ve Bilal Sonses’in sahne aldığı festivalin ilçeye önemli bir hareket kattığı belirtildi.

ADÜ Yenipazar Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri Buse Karatopuk, İrem Nur Kaya, Bahar Doğan ve Hiranur Say, “Festival çok güzeldi ve çok keyifli 3 akşam geçirdik. Festivali düzenleyen Belediye Başkanı Malik Ercan’a teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Bizi çok güzel ağırladı” diye konuştular.

“Yenipazar’da her sene festival heyecanı yaşanacak”

Üniversite öğrencilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, “Özellikle gençlerimize hitap edebilmek adına festivalin adını ‘Pide ve Gençlik Festivali’ olarak değerlendirmiştik. Bunun da karşılığını festival alanında gördüğümüz gençlerden aldık. Yenipazar’da uzun zamandır böylesine bir festival yapılmamıştı. Her akşam konserlerimizde on binlerce vatandaşımızı ağırladık. Bugün olduğu gibi aldığımız geri dönüşler de çok güzel. Her sene böylesine festivaller yapmaya devam edeceğiz. Zaten öğrenci arkadaşlarımızın da talepleri bu yönde oldu” ifadelerine yer verdi.