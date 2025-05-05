Konya’nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri Beyşehir yöresinin botanik hazinelerini keşfetti.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel Gürsoy öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler, flora temalı özel bir doğa yürüyüşüyle Yeşildağ Mahallesi’nin botanik zenginliğini keşfetti. 10 kilometrelik rota boyunca Şakayık, Göl Soğanı, Yaban Armudu ve Ballıbaba gibi nadir ve endemik bitki türlerini gözlemleyen öğrenciler, doğayla iç içe bir eğitim deneyimi yaşadı. Etkinlik hakkında konuşan Doç. Dr. Gürsoy, "Bu yürüyüş, öğrencilerimiz için sadece botanik farkındalık değil, aynı zamanda doğayla derin bir bağ kurma fırsatı oldu. Yeşildağ’ın biyolojik çeşitliliği, bölgenin ekoturizm potansiyelini de gözler önüne seriyor" dedi.