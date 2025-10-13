Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Bugün memur ve emeklilerin tek talebi, TBMM’nin inisiyatif alması ve maaş oranlarını yeniden adaletli bir şekilde belirlemesidir. Bu çağrı yalnızca ekonomik bir talep değil, bir vicdan çağrısıdır" dedi.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, kamu çalışanlarının içinde bulunduğu ağır ekonomik tabloyu vurgulayan bir mektubu tüm siyasi parti genel başkanlarına gönderdi. Güzel, mektubunda "Memur, Meclis’in vicdanına sesleniyor" diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) memur maaşlarının yeniden adalet temelinde belirlenmesi için inisiyatif almaya çağırdı.

"Toplu sözleşme sistemi, memurun emeğini koruyamaz hale geldi"

Mektubunda 2010 Anayasa değişikliğiyle getirilen toplu sözleşme sisteminin, kamu çalışanları açısından artık işlevini yitirdiğini dile getiren Güzel, "Toplu sözleşmede memurları yetkili sendika temsil ederken, hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil etmektedir. Uzlaşma sağlanamadığında süreç hakem heyetine gitmekte, ancak heyetin yapısı gereği kararlar hiçbir zaman memur lehine sonuçlanmamaktadır. Geçtiğimiz Ağustos ayında tamamlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme, memurun iki yılını daha kayıpla geçireceği bir süreci başlatmıştır. Bu tablo, sistemin artık tıkandığının en açık göstergesidir" dedi.

"Ay sonunu borçla getiren memurların sesi artık duyulmak zorundadır"

Belirlenen maaş artış oranlarının gerçeklerle uyuşmadığını belirten Güzel, "2026 yılı için yüzde 11 artı yüzde 7 ve taban maaşa bin lira, 2027 yılı için ise yüzde 5 artık yüzde 4 oranında zam öngörülmüştür. Bu rakamlar, bugün pazar fiyatlarını bile karşılamaktan uzaktır. Kirasını ödeyemeyen, çocuklarının eğitim giderlerini kısan, ay sonunu borçla getiren memurların sesi artık duyulmak zorundadır. Ek iş yapması yasak olan memur, bugün sadece adil bir geçim değil, insanca yaşam hakkını talep etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Memur artık Meclis’in vicdanına sesleniyor"

ÜNİPERSEN Genel Başkanı Güzel, mektubunda TBMM’ye açık bir çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu nedenlerle memur ve emekliler, toplu sözleşmede uzlaşı sağlanamaması halinde hakem heyetine gidilmemesi gerektiğini defalarca dile getirmiştir. Ancak buna rağmen, yetkili konfederasyonların hakeme üye göndermesi süreci yeniden aynı çıkmaza sürüklemiştir. Bugün memur ve emeklilerin tek talebi, TBMM’nin inisiyatif alması ve maaş oranlarını yeniden adaletli bir şekilde belirlemesidir. Bu çağrı yalnızca ekonomik bir talep değil, bir vicdan çağrısıdır. Çünkü memur, artık Meclis’in vicdanına sesleniyor."

"TBMM’nin, kamu çalışanlarının sesine kulak vererek düzenlemeler yapacağına inanıyoruz"

Memurların yalnızca hakkını ve emeğinin karşılığını istediğini ifade eden Güzel, "Artık görmezden gelinen bu sesin, Meclis kürsüsünde karşılık bulma zamanı gelmiştir. TBMM’nin, kamu çalışanlarının sesine kulak vererek gereken düzenlemeleri yapacağına inanıyoruz. Bu çağrı, sadece bir sendikanın değil, milyonlarca ailenin, milyonlarca emeğin sesidir. ÜNİPERSEN olarak bu sürecin takipçisi olacağız ve memurun sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.