Mobilya sektöründe eşsiz tasarımların öncüsü Bellona, büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Bulgaristan’daki mağazasının açılışını Plovdiv’de gerçekleştiren Bellona, yeni mağazasıyla Park Maxx Retail Park’ta bölge halkının yoğun ilgisini üzerine çekti.

Plovdiv’de gerçekleştirilen açılışa Bellona İhracat Direktörü Arif Emre Ölmeztoprak, Bellona yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Bellona İhracat Direktörü Ölmeztoprak, Bellona’nın Bulgaristan’daki gücünü vurguladı. Ölmeztoprak; "Bellona markamız, 30 yıla yakın süredir milyonlarca eve dokunarak yaşam alanlarında konfor, estetik ve kaliteyi buluşturan bir marka haline geldi. Plovdiv’de açtığımız bu yeni mağaza, sadece ürün kalitemizi değil; hizmet anlayışımızı, tasarım gücümüzü ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı da yansıtıyor. Mağazamızın Bellona kalitesini Bulgaristan’a taşıyacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Yeni mağazanın, hem bölge halkına hem de yatırımcılara değer katması hedefleniyor.