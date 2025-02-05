UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi konakların çatıları kar yağışı beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Karabük’te kar yağışı etkili oldu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların çatıları karla birlikte beyaza büründü.

Beyaz örtüyle birlikte tarihi yapılar kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Öte yandan, Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.