GRT TV ile Altınoluk Turizm arasında Umre hediye protokolü imzalandı. Protokol, AY Medya Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay ve Altınoluk Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Fetullah Aşkın tarafından imzalandı.

Anlaşmaya göre, Ramazan ayı boyunca yayınlanacak "İftara Doğru" ve "Sahur Vakti" programlarını izleyen, GRT TV ve Altınoluk Turizm’in sosyal medya hesaplarını takip eden ve üç arkadaşını etiketleyen izleyiciler arasından bir kişi Umreye gitmeye hak kazanacak.

"Bir ilke imza atıyoruz"

AY Medya Yönetim Kurulu Başkanı Meral AY "Ramazan ayı, mağfiret ayı, iyilikler ayı, merhamet ve yardımlaşma ayı en güzel aylarımız. AY Medya grup olarak çok önemli bir ilke imza atıyoruz. Başta tabii ki Hasbihal programının yapımcısı İsmail Şahin ve Altınoluk Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Fetullah Aşkın ve yönetimi sayesinde bu hayırlı protokolü imzalıyoruz. Mübarek Ramazan ayı içerisinde bin adet Kur’an-ı Kerim dağıtmanın ve bir izleyicimizi de Umreye göndermenin heyecanını yaşıyoruz. Ben GRT ailesini gönülden kutluyorum ve özellikle Altınoluk Turizm yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Ramazan’a her yıl farklı başlıyoruz, bu yılda böyle hayırlı işlere vesile olacak. Aslında en önemli şeylerden biri dünya işleri bir yana gönül kazanmak. Bir insanın gönlünde yüreğinde yüzünde tebessüm oluşturabilmek. Bundan daha güzel bir şey yok hayatta. Sizler sayesinde bu güzel protokoller oluyor. GRT televizyonu Türkiye’nin en çok izlenen yerel kanalı oldu. Bu izlenme oranları ve sizlerin desteğiyle bu tür protokollerimiz inşallah artarak devam edecek. Bizi bu başarılara layık gördüğünüz ve bizleri izleyerek taçlandırdığınız için izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum ve bu güzel hayırlı protokolden herkesin haberi olmasını istiyorum. Sizden ricamız duyurabildiğiniz herkese bu protokolün detaylarını paylaşmanız’ ifadelerini kullandı.

"Bin kişiye Kur’an-I Kerim hediye edeceğiz "

Hasbihal Program Yapımcısı İsmail Şahin, "öncelikle bu organizasyonda bu protokolde bizi destekleyen başta Yönetim kurulu başkanımız Meral Ay olmak üzere Altınoluk turizm ailesine de teşekkür ediyorum. Hasbihal izleyicileri bu yıl Allah nasip ederse hem Kur’an-ı Kerim’e doyacaklar hem de içlerinden bir kişiyi Umreye göndereceğiz. Bu protokolün gereği olarak hem GRT TV sosyal medya hesaplarını hem de Altınoluk Turizm sosyal medya hesaplarını takip edip üç kişiyi etiketleyeceksiniz. Ve bu organizasyona katılmış olacaksınız. Bu vesileyle ben Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı, rahmet ayı mağfiret ayı bereket ayı ve Kur’an-ı Kerim ‘ in indirildiği ay, Bizlerde Kadir gecesine kadar Allah nasip ederse 1000 kişiye Kur’an-ı Kerim vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"İşbirliği yapmaktan çok mutluyuz"

Altınoluk Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Fetullah Aşkın, aynı zamanda İstanbul’da bulunan Hac - Umre Seyahat acenteleri birliğinde 2. Başkan olarak görev yaptığını belirterek, "Bizler Altınoluk Turizm olarak 1994 yılında kurulduk. Hac ve Umre organizasyonu yaparak işe başladık. İş dallarını iç ve dış turizm olarak geliştirdik. Yurt dışı ve yurt içi turlar yapıyoruz. Umre organizasyonu ve Hac organizasyonları yapıyoruz. AY Medya Grup GRT TV ile işbirliği yapmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan yer almaktan dolayı da ayrıca mutluyuz. AY Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Meral AY, Hasbihal Program Yapımcısı İsmail Şahin ve GRT ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür organizasyonların devam etmesini diliyorum" diye konuştu.