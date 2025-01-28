Ümraniye Belediyesi, sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadelesine kış aylarında da devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yıl boyu süren sivrisinek mücadelesi, özellikle sivrisineklerin ürediği durgun su birikintileri, dereler ve su havzalarına yapılan larvasit uygulamalarıyla sürdürülüyor. Soğuyan hava ile birlikte erişkin sivrisinekler, dış ortam yerine daha ılıman olan kanalizasyon ve fosseptik gibi alanlarda kışlayarak havaların ısınmasıyla dışarı çıkarak hızla çoğalabiliyor. Bu durumu engellemek amacıyla, söz konusu alanlarda belediye ekiplerince periyodik olarak sıcak sisleme uygulamaları yapılıyor. Bu uygulama ile, kışlayan sivrisineklerin yanı sıra hamamböceklerinin popülasyonu da büyük ölçüde önleniyor. Ümraniye Belediyesi, yapılan bu çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini amaçlıyor.