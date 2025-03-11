Samsun’un Atakum Belediyesi, dünyanın en büyük robotik etkinliği Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları Karadeniz Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin(OMÜ) katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvada 10 farklı ilden 72 takım takım yarıştı. Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 500’ün üzerinde katılımcı, robot teknolojisi ve mühendislik becerilerini sergileme fırsatını buldu.

Her kategoride ayrı heyecan

Takımlar girişimcilik, çizgi izleyen, sumo, labirent çözen ve futbol oynama özelliğine sahip robotlar gibi birbirinden ilginç kategorilerde teknolojik hünerlerini sergilediler. Fibonacci’nin büyüleyici diziliminden ilham alan genç yetenekler, tasarladıkları robotlarla kıyasıya yarıştı. Strateji ile teknolojinin bir araya geldiği yarışmada her kategoride ayrı bir heyecan yaşandı.

"Gençlerimizin ufkunu açacak"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel organizasyonun teknolojinin genç yıldızlarını buluşturduğunu belirterek, "Gençlerimize, robotik ve mühendislik becerilerini sergileme fırsatı sunmanın yanı sıra gençlerimizin küresel arenada yeteneklerini göstermelerine olanak tanıyan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduk. Teknoloji tutkunlarını buluşturan arenamız, gençlerimizin ufkunu açacağı gibi hızla gelişen dijital dünyaya uyumlarını artıracak. Geleceğin istihdam alanlarında donanımlı şekilde kendilerini ve ülkelerini en iyi şekilde temsil etme fırsatı sunacak" dedi.