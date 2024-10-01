Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü tarafından, üniversitede eğitim görmeye hak kazanan yeni uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen “Uluslararası Öğrenciler için Oryantasyon Programı” başlıklı panel gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu’nda ki panele; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken; Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce İl Göç İdaresi Göç Uzmanı Rıdvan Hakyemez, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdi Güngör panelde konuşmacı olarak yer aldı.

66 farklı ülkeden öğrenci bulunuyor

Uluslararası öğrencilere; Düzce Üniversitesi’ni tanıtmak, ülkemize ve Düzce’ye adaptasyonlarını kolaylaştırmak, eğitim öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri birçok konu hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen programın açılış konuşmasında söz alan Doç. Dr. Sibel Bayram, “Bugün Üniversitemizde 66 farklı ülkeden öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için yeni bir deneyim ve yeni bir kültürün içerisinde bulunmanın kolay olmadığını biliyoruz. Bu konuda cesur bir karar vererek geldikleri için öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bizler de yeni kaydolan öğrencilerimize önlerinde bulunan süreçleri anlatmak, öğrencilerimizin sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak için bu toplantıyı düzenledik” ifadelerinde bulundu.

Rektör Nedim Sözbir, üniversiteye farklı kültürlerden gelen öğrencileri ağırlamaktan gurur duyduğunu belirterek sözlerine başladı. Uluslararası öğrencilerin farklı bakış açıları ve kültürel zenginliklerle kampüsümüzü renklendirdiğini söyleyen Sözbir, öğrencilere eğitim öğretim hayatları boyunca elde edecekleri bilgi birikimi ve deneyimlerin hayatları boyunca onlara rehberlik edeceğini söyledi. Düzenlenen toplantının verimli geçmesini dilediğini belirten Sözbir, öğrencilere eğitim süreçlerinde başarılar dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Programın ilk konuşmacısı SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, Uluslararası öğrencilerin, ülkemizde yaşadıkları sürede sağlık güvencelerine ilişkin sigorta işlemleri hakkında bilgi verdi. Necmi Köroğlu, öğrencilerin ülkemizde yaşadıkları süre boyunca karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında da tavsiyelerde de bulundu.

Göç İdaresi Göç Uzmanı Rıdvan Hakyemez ise öğrencilerin ülkemizdeki oturum izinleri ve işlemleri hakkında önemli bilgiler sundu. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney, Düzce’yi ve Düzce Üniversitesi’ni tanıtarak başladığı konuşmasında, Düzce Üniversitesi yerleşkeleri ve birimlerini anlattı. Ders kayıtları, sınavlar, mezuniyet, tek çift ders sınavları, yan dal ve çift ana dal gibi birçok konu ile ilgili detaylı bilgiler vererek konuşmasına devam eden Tahir Güney, öğrencilere yaşadıkları her türlü sorun karşısında yardımcı olmaya çalıştıklarını ve kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdi Güngör, öğrencilerin kültürel adaptasyon, dil ve iletişim sorunları dolayısıyla neler yapabileceklerini ve baş etme yöntemlerini paylaştı. Uluslararası öğrencilerin Düzce Üniversitesi’ne değer kattığını söyleyen Doç. Dr. Abdi Güngör tavsiyeleriyle devam ettiği konuşmasında, ücretsiz ve gizlilik ilkesi ile kurulan psikolojik danışmanlık hizmeti ve modüm uygulamasını tanıttı.

Programın son kısmında gerçekleşen soru cevap bölümünde; Sudan, Filistin, İran, Mısır, Pakistan, Yemen ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden Düzce Üniversitesi’ne gelen uluslararası öğrenciler, akıllarındaki soru işaretlerine yanıt buldu.