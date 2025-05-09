Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) ile Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörlüğü tarafından uluslararası öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen, üniversite akademik ve idari personelinin de katıldığı seminerin açılış konuşmasını ESOGÜ TÖMER Müdürü ve Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörü Prof. Dr. Oktay Berber yaptı. Berber, "Ailelerin ve bireylerin korunmasını ve suç teşkil edecek eylemlerin gerçekleşmeden önlenmesini hedefleyen Emniyet Müdürlüğümüzün katkılarıyla, öğrenim görmek üzere Türkiye’de bulunan ve toplumun bir parçası olan siz kıymetli öğrencilerimizin karşılaşabileceği muhtemel sorunlara karşı yapabileceklerinizi anlatmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü uzman personellerimiz ve katılımlarından dolayı uluslararası öğrencilerimize teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Açılış sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü uzman personelleri İsmail Özdemir, Mehmet Ali Avcı, Esra Bayram, Yavuz Taşkın, Sibel Kök, Murat Aydoğan tarafından "Gençlik ve Güvenli Gelecek, Narko Gençlik, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, KADES Uygulaması" konu başlıklarını kapsayan seminer gerçekleştirildi. Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle program sona erdi.