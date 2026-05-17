Eskişehir'de hiçbir uyarıcı levha olmadan bir ara sokaktan bulunan beton pompası ile bulvarın üzerinden çimento harcının, inşaata aktarımı araç ve yaya trafiğine rağmen devam etti.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir inşaatta yaşanan beton dökümü dikkat çekti. Göçmen Sokak üzerine konumlandırılan beton pompasına dökülen beton Kıbrıs Bulvarı'nın üzerinden karşıdaki inşaata aktarıldığı görüldü. Herhangi bir uyarıcı tabelanın olmadığı işlem sırasında bulvardaki araç ve yaya trafiğinin aktığı görüldü. Sokaktan bulvarın karşısına beton aktarma işlemi ilginç bir şekilde devam etti.