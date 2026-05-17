Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesi, ilkokul öğrencilerini Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi yerleşkesinde misafir etti.

Eskişehir'de yaşayan ilkokullu minik öğrenciler Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Gezi kapsamında Türkkuşu İnönü Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu ve eğitmenler, öğrencilere Türk Hava Kurumu envanterinde bulunan hava araçlarını ve bu araçların teknik özelliklerini detaylı şekilde anlattı.

'Kendilerine yol haritası olabilecek önemli bir mesleği tanıtmış olduk'

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi Başkanı Gökhan Çalışkan, düzenlenen gezinin en önemli amacının çocuklara küçük yaşta havacılığı tanıtmak olduğunu belirterek, 'Ay-yıldızlı armasıyla gökyüzünün kartalları olarak bildiğimiz ve gurur duyduğumuz Türk Hava Kurumu envanterinde bulunan hava araçlarını öğrencilerimize yakından gösterdik. Böylece gelecekte kendilerine yol haritası olabilecek önemli bir mesleği tanıtmış olduk' dedi.

Gezi sonrasında Türk Hava Kurumu Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, çocuklara ve tüm misafirlere ikramlarda bulundular.