Samsun'un Canik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyan Canik Macera Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Hasköy Mahallesi'nde bulunan Canik Meşe Orman Park içerisinde hizmet verecek olan parkta; zip coaster, yüksek ve alçak ip parkurları, gökyüzü merdiveni, kader atlayışı, dev salıncak, trambolin ve tırmanma duvarları gibi birçok adrenalin oyunu yer alıyor. Çocuklar ve yetişkinlere yönelik aktivite alanlarının da bulunduğu parkın, bölge turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Macera Parkı'nın 19 Mayıs Salı günü kapılarını açacağını belirterek, 'Gençlerimiz, ailelerimiz ve tüm maceraseverlerle Canik Macera Parkı'nda buluşuyoruz. Parkımızın açılış gününde ziyaretçilerimizi Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN ile birlikte karşılayacağız' dedi.

Açılış gününe özel olarak tüm oyun ve aktivite alanlarının ücretsiz olacağı bildirildi. Saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek parkta, gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ifade edildi.