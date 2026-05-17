Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşinin evini tüfekle basarak genç kadını zorla kaçırdığı öne sürülen şahıs ile yanında bulunan 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan B.K., yanında kız kardeşi H.K. ve diğer kız kardeşinin oğlu R.A. ile birlikte eşi O.U.K.'nin bulunduğu eve gitti. Tüfekle eve giren şahısla, iddiaya göre genç kadını zorla araca bindirerek kaçırdı. İhbar üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu O.U.K.'yi kurtarırken, koca B.K. ile kız kardeşi H.K. ve yeğenleri R.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.K., H.K. ve R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.