Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 'Potansiyelin Gücü: Engelleri Sanatla Aşmak' adlı etkinlik, Eğitim Fakültesi E-Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken'in açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Diken, konuşmasında engelliliğin bireysel bir eksiklikten ziyade toplumsal şartlar ve sunulan fırsatlarla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Yetersizlik, bireyi engelli hâle getiren asıl unsur değildir; belirleyici olan toplumun, eğitimin ve fırsatların niteliğidir. Doğru destek ve erken müdahale sağlandığında bu süreçler güçlü birer başarı hikâyesine dönüşür.'

Açılış konuşmasının ardından program Kayra Demirel'in müzik performansıyla devam etti. Doğuştan mutlak kulak yeteneğine sahip olan ve otizm spektrum bozukluğu tanısıyla müzik eğitimini sürdüren 18 yaşındaki Demirel, çello performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Program sonunda Demirel'e Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken tarafından çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğin devamında ressam ve ampüte millî yüzücü Yusuf Akgün katılımcılarla buluştu. Akgün samimi ve esprili anlatımıyla yaşamında karşılaştığı zorlukları, sanatla kurduğu bağı ve üretmenin kendisi için nasıl bir güç kaynağına dönüştüğünü katılımcılarla paylaştı. Yusuf Akgün konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Hayatta herkesin başına krizler gelir ama önemli olan pes etmek değil, adım atabilmektir. Adım attıkça yoldaşlarınız çoğalır ve insan ancak üreterek gerçekten güçlenir.'

Konuşmasının ardından Akgün, engellilik deneyimini daha yakından hissettirmek amacıyla gönüllü öğrencilerle kısa farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca ressam Yusuf Akgün'ün eserlerinin yer aldığı bir sergi de açıldı. Katılımcılar, sanatçının çalışmalarını inceleme fırsatı bulurken sergi, program boyunca öğrenciler ve davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Programın sonunda Akgün'e, katkılarından dolayı Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veda Aslım Yetiş tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Programın kapanışında etkinliğin düzenlenmesinde görev alan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğmuş ve Araştırma Görevlisi Hülya Ceren Kütük'e, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin tarafından teşekkür belgeleri sunuldu. Ayrıca organizasyon sürecinde aktif görev alan Engelsiz Anadolu Kulübü üyelerine de katkılarından dolayı teşekkür edilerek belgeleri takdim edildi.