Muğla Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini ve ilk yardım farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 3-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında ilçelerde stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Trafik kazalarının önlenmesi, kurallara uyumun teşvik edilmesi ve ilk yardım bilgisinin yaygınlaştırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi kurduğu stantlar ile hem sürücüleri hem de yayaları bilgilendirdi.

Öğrencilere trafik bilinci kazandırıldı

Menteşe, Ortaca, Bodrum, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde stant açan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla trafik ile ilgili çeşitli hediyeler dağıttı. Trafikte sürücü ve yaya olarak neler yapmaları gerektiği konusunda eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, trafik gönüllüsü olmaları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın önem verdiği trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Trafik Haftası boyunca stantlar kurarak vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bu etkinliklerle trafikte toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle öğrencilerimize trafik bilinci kazandırmak amacıyla trafik eğitimi kapsamında çeşitli hediyeler dağıttık. Öğrencilerimize trafikte sürücü ve yaya olarak neler yapmaları gerektiği konusunda eğitimler verdik ve öğrencileri trafik gönüllüsü olmaları konusunda bilgilendirdik. Tüm sürücülerimizi daha dikkatli, duyarlı ve karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe’de Sınırsızlık Meydanı’nda kurulan standı ziyaret etti. Başkan Aras stant ziyaretinde öğrencilere trafik eğitimi kapsamında çeşitli hediyeler dağıttı

Başkan Aras, "Her yıl 3-9 Mayıs tarihlerinde kutladığımız Trafik ve İlk Yardım Haftası büyük bir öneme sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu anlamlı haftada trafik güvenliği ve ilk yardım konularında farkındalık kazandırmak amacıyla çeşitli ilçelerimizde açtığımız stantlarla vatandaşlarımızla buluştuk.

Trafik ve İlk Yardım Haftası boyunca yürüttüğümüz bu etkinlikler, halkımızın bilinçlenmesi ve trafikteki güvenlik seviyesinin artması adına son derece önemli. Ancak, unutulmamalıdır ki, bu sadece bir haftalık bir etkinlik değil, her zaman devam etmesi gereken bir çabadır. Bu anlamda, tüm sürücülerimizi dikkatli ve duyarlı olmaya, trafik kurallarına uymaya davet ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte güvenliğin sağlanması için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.