Uluslararası Muğla Korolar Şenliği, Muğla’nın zengin kültürel mirasını uluslararası ölçekte tanıtma hedefiyle, 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Muğla Valiliği himayesinde, Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde ve Muğla Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Korolar şenliği hakkında bilgi veren Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bekir Cevizci: "Valiliğimizin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün olağanüstü gayretleriyle hazırlıkları aylardır devam eden şenlik organizasyonumuzda nihayet sona geldik. Yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayacak yaklaşık 70 koro ve 2 bin 500 koristin, Muğla’nın kültürel hayatına, turizm potansiyeline ve yerel ekonomisine anlamlı katkılar sunması bekleniyor. İki yıldır büyük coşkuyla kutlanan Muğla Korolar Şenliği, bu yıl dünya sahnesine taşınıyor. Farklı kültürlerden melodilerin bir araya geleceği bu etkinlik; sadece müzikle değil, dostluk ve kültürel kaynaşmayla da unutulmaz anlara sahne olacak. Muğla Korolar Şenliği’nin uluslararası niteliği, ülkemizi dünya çapında tanıtmanın yanı sıra, koro müziği sevgisini yayma yolunda önemli bir adım olacak. Şenlik, her yaştan katılımcıya hitap eden geniş kapsamlı etkinlikleriyle, sanatseverleri Muğla’nın büyüleyici atmosferinde bir araya getirecek. Tüm müzikseverler, bu yıl Uluslararası Muğla Korolar Şenliği’nde buluşmaya davetlidir. Açılış konseri 7 Mayıs Çarşamba saat 19.00’da valilik meydanında olacak. Bu uluslararası önemli etkinliğe tüm haklımızı bekliyoruz" dedi.