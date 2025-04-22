Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’, 3. gününde bilimden sanata, spordan eğlenceye uzanan etkinlikleriyle miniklere unutulmaz anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, bu yıl 2.’sini gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ ile çocuklar bayram sevinci yaşamaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesi festivalin 3. gününde Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda bilimden spora, doğadan eğlenceye uzanan sanatsal ve sportif faaliyetlerle çocukları buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kitobüs, minik kitap kurtlarını ağırlarken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sporbüs de eğlenceli oyun parkuru ile çocukların enerjilerini atmalarını sağladı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı kapsamında STEM ve fen atölyesi ile fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çocukların düşünme ve uygulamaya dökme becerileri geliştirilirken, güneş teleskobu ile her yaştan vatandaş güneşi gözlemleme fırsatı buldu. Alanda sağlık ve zabıta ekipleri de teyakkuzda bekledi.

Festivalde her şey var

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çocuk itfaiye parkuru ile itfaiyecilik mesleğini yakından tanıyan çocuklar, MESKİ bünyesinde su tasarrufu ve çevre bilinci ile ilgili farkındalıklarını geliştirdi. Veterinerlik İşleri Dairesi Başkanlığı ise ’patili dostlarla’ çocukların iletişimini güçlendirmek amacıyla sahiplenme alanı oluştururken, çocukların toprakla buluşması ve kendi bitkilerini yetiştirmesi için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiçek, fide dikim atölyesi düzenlendi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı VR gözlüklerle Mersin’in tarihi ve ören yerlerini tanıtırken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının alanda oluşturduğu şişme oyun gruplarında çocuklar bol bol zıpladı.

Mersin’in 13 ilçesinde ‘Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın’ diyerek yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, bu kez ‘İki Bavul Dolusu’ adlı oyunlarını bayram dolayısıyla sergiledi. Ardından da Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Her bir köşesinde farklı bir heyecanın yaşandığı alanda, etkinlik ve atölyelerle gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar eğlence ve öğrenmeyi bir arada yaşadı.