Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer’in eşlik ettiği yürüyüşe çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Belediye Bandosu eşliğinde başlayan kortej, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda son buldu. Başkan Seçer, kortej boyunca çocuklarla el ele yürüdü. Mersinli vatandaşlar, balkonlarından ıslık ve alkışlarla korteje destek verirken, ön sıralarda yer alan çizgi film karakterlerinin maskotları korteje renk kattı. Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşınan yürüyüşte, farklı ülkelerden festival için gelen öğrenciler de ülkelerinin bayraklarıyla korteje eşlik etti.

Başkan Seçer, yürüyüş sonunda 23 Nisan’ın hem Türkiye’deki hem de dünyadaki çocuklar için taşıdığı değere dikkat çekerek, "23 Nisan bize öncelikli olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ü hatırlatıyor. Meclis açıldı ve ulusal egemenlik yani milletin egemenliği 23 Nisan 1920’de kabul edildi. Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramını, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etti" dedi.

Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yalnızca Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini ifade eden Başkan Seçer, bu bilinçle kutlamaları uluslararası bir boyuta taşıdıklarını vurgulayarak, "Biz de Atamıza hürmeten dedik ki artık 23 nisanları aynı zamanda Mersin Uluslararası Çocuk Festivali’ne dönüştürelim. Madem Atamız tüm dünya çocuklarına bu bayramı hediye etmiş, o zaman dünyanın farklı yerlerinden çocuklar da olsun. Burada Türkiye’nin yanı sıra 10 ayrı ülkeden çocuklar var. 23 Nisan akşamına kadar etkinlikler devam edecek. Anamur’dan Tarsus’a, Mut’tan Gülnar’a, Silifke’den Erdemli’ye kadar hiçbir çocuğumuzu unutmadık. Hepsine etkinlik yapacağız. Çocuklar şen ve mutlu olacak. Onlar bizim aydınlık geleceğimiz" diye konuştu.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise "Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun, daha nice güzel bayramlar olsun. Hep birlikte Atatürk’ün bize bıraktığı mirası korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunu çocuklarımızla birlikte yapacağız"şeklinde konuştu.